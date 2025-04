Anteprima24.it - Arenella, i giardini della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo chiusi da un mese: sit in di Europa Verde

Tempo di lettura: 2 minutiIl parco di via Edgardo Cortese sta diventando l’ennesima occasione di protesta tra i genitori, soprattutto dei bambini più piccoli, per una chiusura che sta andando ogni oltre pessimistica previsione. Il famigerato cartello posto unall’ingresso del parco parla di operazioni di pulizia, che in effetti sono durate due giorni. Dopodiché, la riapertura è slittata continuamente, seminando lo sconcerto tra i genitori di quello che è considerato il parco dei piccoli, un piccolo spicchio di territorio che nei lunghi mesi di chiusura del Mascagna è riuscito a tamponare la situazione nel quartiere“È assolutamente improponibile che si possa interrompere la fruizione di un parco, in un quartiere che ha fame di spazi, senza nemmeno dare una qualsiasi informazione alla cittadinanza- .