Sport.quotidiano.net - Il Montevarchi vince con la Fezzanese e conquista tre punti di platino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 05 aprile 2025 – Ilfa in pieno il suo dovere e3-1 a Seravezza contro la, nell'anticipo del campionato di serie D. La gara si è infatti giocata questo caldo sabato di inizio aprile in quanto domani l'impianto sportivo versiliese ospiterà una manifestazione storica e molto sentita da quelle parti, il Palio dei Micci. Ma l'Aquila non sta a sottilizzare e gioca una partita lucida e attenta, passando in vantaggio con uno dei gioiellini del settore giovanile, Elia Tommasini, 19 anni, e raddoppiando con Andrea Orlandi. Poi un controllo pressochè totale della gara, il tris di Farini e una prestazione autorevole, che porta tredi importanza capitale. Parte forte la squadra di Rigucci e dopo sette minuti passa in vantaggio. Azione di contropiede, cross di Martinelli per Elia Tommasini che non fallisce e mette la palla in fondo al sacco.