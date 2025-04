Lapresse.it - Bologna, domenica manifestazione “per l’Europa” con Lepore e Funaro

Leggi su Lapresse.it

Dopo ladel 15 marzo a Roma organizzata dal giornalista Michele Serra, una nuova iniziativa di piazza “per” si svolgerà6 aprile a. Ad annunciarlo il sindaco felsineo, Matteo, insieme alla prima cittadina di Firenze, Sara. Allaparteciperà anche l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, oltre a giornalisti come Massimo Giannini, Gad Lerner e lo stesso Serra e scrittori come Marco Malvaldi. In piazza aanche +EuropaHa comunicato la propria adesione alladianche +Europa, che afferma che “partecipa con convinzione” all’iniziativa. “In un contesto internazionale attraversato da gravi tensioni geopolitiche e da crescenti spinte nazionaliste, +Europa ribadisce che la risposta deve essere un’Europa più forte, più unita, più democratica.