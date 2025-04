Quando un giocatore vuole esplorare un percorso diverso Guardiola non ottiene mai

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 14:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:La partenza di Kyle Walker (trasferita) a Milano da Manchester City è stata uno dei movimenti più sorprendenti nel mercato invernale. Daè arrivato all’Etihad nel 2017, dal Tottenham per 52,7 milioni di euroera stato un pilastro indiscutibile per: Ha giocato 319 partite in cui ha segnato un totale di sei gol e ha distribuito 23 assist. La camera del costume dello stadio di Napoli ha catturato una curiosa conversazione tra i due giocatori di Milico AC.Sentiva, tuttavia, che, a 34 anni, era tempo di cambiare aria. “ununnon è mai stato archiviato. Sa come guidare un gruppo di giocatori d’élite e Sa che tutti avranno diversi desideri o ambizioni per raggiungere determinate cose nella sua carriera “la parte inglese ha riconosciuto le “notizie serali di Manchester”.