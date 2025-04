Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro-Rimini 1-2: i romagnoli si aggiudicano il derby

, sabato 5 aprile 2025 – È una ritmi elevati quello tra Vis. I continui ribaltamenti di fronte caratterizzano un primo tempo, controllato prevalentemente dai pesaresi. Gli uomini di Stellone, pur non risultando precisi nelle conclusioni, tengono in costante assedio la formazione riminese che tuttavia risulta pericolosa solo dagli sviluppi di corner. Un Ubaldi incontrastabile di testa, da calcio da fermo sfiora infatti per ben due volte lo specchio. Vis che dopo essersi avvicinata alla rete con due conclusioni di Peixoto e una di Pucciarelli, terminate tutte al di fuori della porta difesa da Colombi, sfonda al 38'. Per l'ennesima volta Okoro sfugge dalla marcatura di Gorelli che è costretto a stenderlo in piena area. Di Paola dal dischetto spiazza Colombi e consente alla Vis di andare in vantaggio negli spogliatoi.