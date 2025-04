Lanazione.it - Empoli-Cagliari, scende in campo la solidarietà per promuovere la donazione di sangue

, 4 aprile 2025 - Ainla: Avis e Lega Serie A insieme perladie plasma. Domenica 6 aprile allo stadio Castellani disi giocheranno due partite in una. Perché oltre alla sfida tra la squadra azzurra e il, Avis nazionale e Lega Serie A ne giocheranno un’altra: quella per convincere sempre più persone, e in particolare giovani a donaree plasma. Domani mattina Avis Toscana sarà presente con un banchino in piazza della Vittoria. Domenica poi 20 volontari Avis saranno agli ingressi e sugli spalti del Castellani per distribuire materiale informativo sulladie plasma, e lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per raccontare il senso dell’iniziativa, spiegando cosa è necessario fare per diventare donatori.