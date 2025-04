Quotidiano.net - Cartomanti e tarocchi (con la partita Iva): call center attivi dalle 7 alle 2 di notte. Ma quanto si guadagna?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 aprile 2025 -ma solo con esperienza (eIva). Tra iche non conoscono crisi ci sono anche quelli dedicati al mondo deie dell'astrologia. Che cosa serve? “Conoscenza e passione“, elencano gli annunci che invadono la Rete. Ma anche “tanta voglia di lavorare“, in effetti gli orari sono impegnativi, “2 del mattino, sette giorni su sette“, ma “scegli tu", è la rassicurazione finale. Il requisito più marcato è quello dell’esperienza, anche se un tutor sarà sempre disponibile a guidarti. E i guadagni? “Vengono retribuiti i minuti parlati”, con “incentivi e premi sui risultati”. Abbiamo provato a chiamare per capirne di più, dicendoci interessati all’ingaggio. Ma nel ’reclutamento’ il guadagno. resta un mistero. Buona sera, che cosa bisogna saper fare? "Bisogna avere esperienza nel settore", risponde una voce femmiile, il tono è gentile.