Volley femminile le prime convocazioni di Julio Velasco | l’Italia apre la stagione con un collegiale

l’Italia farà il proprio debutto stagionale il prossimo 4 giugno, quando affronterà gli USA a Rio de Janeiro (Brasile) nel primo incontro valido per la Nations League di Volley femminile. Le azzurre sono attese dalla lunga trasferta in terra sudamericana (dove affronteranno anche Germania, Cechia e Brasile), dove scalderanno i motori in vista dei successivi appuntamenti della competizione e soprattutto dei Mondiali in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.C’è grande attesa per rivedere all’opera le Campionesse Olimpiche e nel frattempo la nostra Nazionale sta muovendo i primi passi. Il CT Julio Velasco ha infatti diramato le prime convocazioni di questa stagione, selezionando sedici pallavoliste per il raduno previsto al centro Pavesi di Milano da lunedì 7 a venerdì 11 aprile. Oasport.it - Volley femminile, le prime convocazioni di Julio Velasco: l’Italia apre la stagione con un collegiale Leggi su Oasport.it farà il proprio debutto stagionale il prossimo 4 giugno, quando affronterà gli USA a Rio de Janeiro (Brasile) nel primo incontro valido per la Nations League di. Le azzurre sono attese dalla lunga trasferta in terra sudamericana (dove affronteranno anche Germania, Cechia e Brasile), dove scalderanno i motori in vista dei successivi appuntamenti della competizione e soprattutto dei Mondiali in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.C’è grande attesa per rivedere all’opera le Campionesse Olimpiche e nel frattempo la nostra Nazionale sta muovendo i primi passi. Il CTha infatti diramato ledi questa, selezionando sedici pallavoliste per il raduno previsto al centro Pavesi di Milano da lunedì 7 a venerdì 11 aprile.

