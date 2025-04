Il Como ribalta il Monza 3-1 | non basta il vantaggio di Mota

Monza, 5 aprile 2025 – Dopo più di un mese, termina il digiuno di vittorie del Como che ritrova i tre punti battendo a domicilio 3-1 il Monza fanalino di coda del gruppo, che vede sempre più vicini gli spettri della Serie B. Una vittoria maturata in rimonta dai lariani che, contrariamente ai dirimpettai biancorossi, sembrano a un passo dal traguardo salvezza: il passivo finale punisce però probabilmente oltremodo i brianzoli che sono partiti con il piede sul pedale dell’acceleratore e, dopo appena 5’, hanno sbloccato la situazione grazie a Dany Mota che, sul suggerimento di un compagno, è entrato in area, ha superato Kempf e con un diagonale ha insaccato l’1-0. Trovato il vantaggio, i biancorossi hanno cercato di fare quadrato stringendo le maglie di difesa e mediana, ma appena dopo il quarto d’ora Ikoné ha riequilibrato le sorti del match dopo aver eluso la marcatura di due avversari. Sport.quotidiano.net - Il Como ribalta il Monza 3-1: non basta il vantaggio di Mota Leggi su Sport.quotidiano.net , 5 aprile 2025 – Dopo più di un mese, termina il digiuno di vittorie delche ritrova i tre punti battendo a domicilio 3-1 ilfanalino di coda del gruppo, che vede sempre più vicini gli spettri della Serie B. Una vittoria maturata in rimonta dai lariani che, contrariamente ai dirimpettai biancorossi, sembrano a un passo dal traguardo salvezza: il passivo finale punisce però probabilmente oltremodo i brianzoli che sono partiti con il piede sul pedale dell’acceleratore e, dopo appena 5’, hanno sbloccato la situazione grazie a Danyche, sul suggerimento di un compagno, è entrato in area, ha superato Kempf e con un diagonale ha insaccato l’1-0. Trovato il, i biancorossi hanno cercato di fare quadrato stringendo le maglie di difesa e mediana, ma appena dopo il quarto d’ora Ikoné ha riequilibrato le sorti del match dopo aver eluso la marcatura di due avversari.

