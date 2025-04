Lopinionista.it - Acquesta (Alleati con Te): “Stop al femminicidio, Ilaria e Sara potevano salvarsi”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Ormai è tutto e solo nelle nostre mani e sta alla nostra intelligenza salvarci. Dobbiamo agire da sole sapendo esattamente cosa fare e come. Non c’è legge che possa salvare la vita di una persona o almeno nella fase iniziale quando decidi di non voler stare con un uomo: a provare questo sono le vite spezzate diSula a Roma eCampanella a Messina e di tutte le altre vittime”. Lo dichiara Catia, presidente dell’Associazione contro la violenza di genere “con Te”, giornalista e scrittrice di temi sulla violenza e il.“? La risposta è sì!”, aggiunge. “Ed è proprio quel no, che arriva quando non deve arrivare e nel modo come arriva, che fa scatenare nell’altro la rabbia di non poterti avere. Quella rabbia che si trasforma in violenza e così si arriva alla morte come soluzione ad un rifiuto, all’assenza dell’altra, all’abbandono.