Lanazione.it - Carrarese, un buon punto a Cittadella: 0-0

Leggi su Lanazione.it

(Padova), 5 aprile 2025 -Terzo pari consecutivo in trasferta per lache torna anche a non prendere gol, cosa che non le riusciva da 10 partite. Peccato, però, perché con un po’ di precisione sotto rete i marmiferi potevano portarsi a casa l’intera posta in palio. Calabro rinuncia all’acciaccato Schiavi e manda in campo per la prima volta da titolare Milanese schierato in posizione da trequartista assieme a Cherubini, preferito a Torregrossa. La squadra azzurra tiene bene il campo e costruisce l’unica grande occasione del primo tempo al 18’ proprio con Milanese, azionato da una preziosa sponda aerea di Finotto, che si incunea bene in area ma da ottima posizione spara alle stelle. Pochi, invece, i segnali dati da unche si fa vivo solo al 24’ con Capradossi che su corner salta nell’area piccola senza inquadrare la porta.