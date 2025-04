Tesla il vice di Musk Tom Zhu possibile nuovo CEO Ross Gerber | Elon trascura l' azienda per occuparsi di X ed è divisivo

Ross Gerber, CEO di Gerber Kawasaki Wealth Management, Musk dovrebbe pensare ad un passo indietro. Il numero due dell'azienda in pole per sostituirlo Il vice di Musk Tom Zhu possibile nuovo CEO dell'azienda. Le voci cominciano a susseguirsi, complice anche il calo di vendite che ha in Ilgiornaleditalia.it - Tesla, il vice di Musk Tom Zhu possibile nuovo CEO, Ross Gerber: "Elon trascura l'azienda per occuparsi di X, ed è divisivo" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Secondo, CEO diKawasaki Wealth Management,dovrebbe pensare ad un passo indietro. Il numero due dell'in pole per sostituirlo IldiTom ZhuCEO dell'. Le voci cominciano a susseguirsi, complice anche il calo di vendite che ha in

