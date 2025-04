Quotidiano.net - Extinction Rebellion protesta all'Aja contro i sussidi ai combustibili fossili

Gli ecoattivisti del gruppohanno indetto oggi una manifestazione all'ingresso della città dell'Aja perrela fornitura diai. I dimostranti si sono incatenati all'asfalto e hanno portato in piazza bandiere e striscioni. La polizia è intervenuta per disperde il raduno e ha effettuato alcuni fermi. "L'impatto della crisi climatica ed ecologica sta aumentando in tutto il mondo, con un conseguente aumento del numero delle vittime dei cambiamenti climatici", hanno denunciato in un comunicato gli attivisti. Lo riferiscono i media olandesi.