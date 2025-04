Screenworld.it - Universal Monsters: Frankenstein, la riscoperta del mostro

Leggi su Screenworld.it

Tu sei il mio creatore, io sono il tuo padroneIn, Mary Shelley sanciva così il rapporto tra il folle scienziato e la Creatura. Nel pieno del gotico, mentre la scienza sembrava sfondare quelle barriere che superstizione e ignoranza aveva eretto, la Shelley si faceva involontaria creatice di una fobia quanto mai attuale, la paura che le nostre creazioni si rivoltino contro noi stessi. Attuale più che mai, la Sindrome di Frankestein è stata ancor più galvanizzata dalla prime rappresentazioni cinematografiche deldi, a partire dalla leggendaria pellicola del 1931 in cui James Whale consacrò Boris Karloff nell’olimpo del cinema come interprete per eccellenza della creatura.Un cult senza tempo che torna a vivere grazie a Skybound e, che con la collanaMonster stanno dando una nuova vita a questi miti del cinema.