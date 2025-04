Dalla Puglia al Piemonte | il progetto educativo On the Road cresce in Italia

Il progetto "On the Road" si conferma una risposta concreta educativa replicabile ed in espansione in Italia. Solo nelle ultime tre settimane l'associazione di promozione sociale "Ragazzi On the Road" di Bergamo ha attivato nuove esperienze in Puglia (Fasano) e Piemonte (Verbania), dopo aver già coinvolto le province lombarde di Milano e Monza Brianza. Un segnale chiaro: Comuni e Comandi di Polizia Locale chiedono sempre più spesso di portarlo nei propri territori. Il format – che vede i giovani vivere un'esperienza immersiva accanto a Polizie Locali, Forze dell'Ordine, operatori del soccorso e istituzioni – solo nel primo mese di attività del 2025 ha coinvolto 38 ragazzi e ragazze over 16 anni in un percorso sul campo che unisce educazione, legalità e cittadinanza attiva.

