Monza altro ko e Serie B vicina | Galliani lascia lo stadio a fine primo tempo cori ironici da parte della Curva

Monza, compiendo un altro grande passo in avanti verso il dichiarato obiettivo salvezza. Un 3-1 importante,. Leggi su Calciomercato.com Il Como espugna lo Upower Stadium di, compiendo ungrande passo in avanti verso il dichiarato obiettivo salvezza. Un 3-1 importante,.

Serie A: Monza-Como 1-3 - AL 51' GOL! Monza-COMO 1-3! VOJVODA! Caqueret apre sulla trequarti per Vojvoda, che avanza indisturbato e appena dentro l'area scarica un destro all'incrocio che trafigge Turati! AL 39' GOL! DIAO! Mon ... (msn.com)

Il Como di Cesc Fabregas batte 3 a 1 un Monza con un piede e mezzo ormai in Serie B. Grande prova dei Lariani, su tutti Butez e Assane Diao. La squadra del tecnico spagnolo torna al ...

Monza ancora ko, Nesta si sfoga: "Squadra senza cattiveria, così non si può" - "Non possiamo perdere tre a zero con il Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari. Ci manca la cattiveria per vincere. Per vincere le partite bisogna sudare. Questo difetto lo abbiamo dall'inizi ... (msn.com)