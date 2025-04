, 5 aprile 2025 – Nell’ambito della rassegna ‘Per grandi e Puccini’, spettacoli peral teatro Puccini, domenica 6 aprile alle ore 16.45 va in‘Iltratto da “Il Gruffalò” di Julia Donaldson e Axel Scheffler, adattamento drammaturgico Pino Costalunga. Con Ivan Portale, Matteo Erli / Matteo Fresch, Carlotta Prando, adattamento e regia Manuel Renga, musiche Patrizio Maria D’Artista, coreografie Elisa Cipriani, Luca Condello, scenografie Federico Balestro, costumi Antonia Munaretti, vocal coach Eleonora Beddini, tecnici Antonela Saccomanno, Elia Giacomazzi, Luca Zanolli, co-produzione Fondazione AIDA ets / Teatro Stabile del Veneto. Il Gruffalò è un personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler protagonista delle pubblicazioni omonime è ormai apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue.

Firenze, in scena lo spettacolo per famiglie ‘Il Gruffalò’.

