Unlimitednews.it - Il Como cala il tris, Monza rimontato e battuto 3-1

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Importante colpo in ottica salvezza per il, che passa per 3-1 allo U-Power Stadium nel derby contro il: decidono le reti di Ikoné, Diao e Vojvoda in risposta all’iniziale vantaggio di Dany Mota.La formazione lariana prova a rendersi subito pericolosa con un calcio di punizione di Nico Paz, che si infrange sulla barriera. Dopo 5 minuti, però, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: Dany Mota riceve palla da Kyriakopoulos, salta Kempf e batte Butez con il destro. Ilprova a cavalcare il momento positivo e all’11’ protesta per un presunto fallo in area di rigore di Goldaniga su Mota, ma il direttore di gara lascia proseguire.La risposta dei ragazzi di Cesc Fabregas non tarda ad arrivare, poiché al 16? ci pensa Jonathan Ikoné a ristabilire la parità: l’ex Fiorentina si libera di Kyriakopoulos e D’Ambrosio e deposita la sfera in rete con il mancino.