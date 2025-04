Truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina a Bari 71enne derubata con la forza | coppia arrestata

Bari, una coppia è stata arrestata per Truffa e rapina ai danni di un'anziana, utilizzando il trucco del finto carabiniere. Notizie.virgilio.it - Truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina a Bari, 71enne derubata con la forza: coppia arrestata Leggi su Notizie.virgilio.it , unaè stataperai danni di un'anziana, utilizzando il trucco del

Truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina a Bari, 71enne derubata con la forza: coppia arrestata. La truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina: arrestati una donna e un complice. La 'solita' truffa del "finto carabiniere" sfocia in rapina: arrestati un uomo e una donna. Tenta la truffa del finto carabiniere: arrestato 59enne. Finto carabiniere tenta truffa ad un anziano ad Aosta: arrestato 59enne. Bari, raggirano anziana con la truffa del «finto carabineire»: arrestati una 31enne e un 22enne. Ne parlano su altre fonti

La solita truffa del "finto carabiniere" sfocia in rapina: arrestati un uomo e una donna - I due malintenzionati sono finiti in manette in flagranza di reato dopo aver messo in atto l'ormai tristemente noto raggiro ai danni di un'anziana signora di 71 anni ... (baritoday.it)

Tassista eroe: scopre la truffa del finto carabiniere e fa arrestare un 21enne - E’ stato lui, insospettito dal comportamento del giovane a bordo del taxi, a segnalare alla polizia quello che stava accadendo ... (msn.com)

A soli 16 anni inscena la truffa del finto carabiniere a Padova: quanti soldi ha sottratto a un'anziana - È di un arresto e 5.000 euro recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dopo aver estorto denaro a un’anziana signora con la tecnica ... (virgilio.it)