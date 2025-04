Sohm | Parma vuole giocare con coraggio Inter forte!

Sohm si è espresso nel pre-partita di Parma-Inter, match che si disputerà allo Stadio Tardini alle ore 18. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simon Sohm ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio di Parma-Inter. Queste le sue parole: «L'obiettivo è di fare una bella partita contro una squadra forte, giocando con coraggio e uniti. Penso che abbiamo fatto partite intense anche con Pecchia, ma stiamo lavorando tanto con mister Chivu su questo aspetto».

