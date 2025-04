Lopinionista.it - “Amore mio”, il nuovo singolo di Alberto Bertoli feat. Modena City Ramblers

foto di Rita BastaMILANO – Da venerdì 4 aprile è in radio ildimio”, già disponibile in digitale (Nar International/ADA Music -Warner Music Italy). “mio” nasce da un’idea diche scrive la canzone tenendo presente la radice celtica di Kombat folk deiai quali chiede di collaborare per dare la loro anima a questa fusione di stili.Sia chiaro nel repertorio “ano” il folk è sempre stato presente e ha dato quella connotazione più popolare alla canzone d’autore nota, ma con itutto prende un meraviglioso sapore che unisce i riflessi opacizzati dalla nebbia della via Emilia, al mare d’Irlanda con un continuum ideale che “Taglia in due pianure e la nebbia di canale”. Il brano racconta una storia di dignità e di apparenza dove una coppia non più giovanissima racconta tramite la voce di lui, quali sono state le colonne che hanno fatto sì che nonostante le avversità “precario perfino nei guai” rimanessero assieme.