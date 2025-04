Spazionapoli.it - Addio Napoli e cessione in Serie A: arriva la conferma, affare definitivo

la: tutto definito per lainA, lascerà a titoloilun calciatore.Ilcontinua a programmare il calciomercato estivo, che vedrà il club impegnato su più fronti. Probabile, quindi, che il club scelga di lasciar andare qualche seconda linea ritenuta non all’altezza della doppia competizione per investire su calciatori più pronti e utili per aumentare le rotazioni a disposizione di Antonio Conte. La novità di calciomercato coinvolge un calciatore in prestito, che in estate lascerà il club a titolo.Zanoli resterà al Genoa:alSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, lascerà ildefinitivamente in estate Alessandro Zanoli. Il Genoa, club che lo ha rilevato in prestito ques’estate, ha infatti un’opzione di acquisto di 7 milioni che eserciterà, chiedendo preventivamente aluno sconto.