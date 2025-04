Asllani | Io e Calhanoglu? Sappiamo cosa fare! Qui solo per vincere

Asllani è intervenuto prima del fischio d’inizio di Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma al Tardini alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal centrocampista nerazzurro che oggi scende in campo dal 1? al fianco di CalhanogluUN solo PENSIERO – Kristjan Asllani parla così prima di Parma-Inter: «Come stiamo? Dobbiamo stare bene, Sappiamo di avere diverse assenze come tante altre squadre ma veniamo qui a Parma con la voglia di vincere. Mancano poche partite, vogliamo portare a casa il campionato, quindi siamo qui e pensiamo solo a vincere. Io e Calhanoglu in coppia? Facile giocare con un giocatore come Hakan al mio fianco, è la prima volta che giochiamo insieme ed è vero ma Sappiamo cosa dobbiamo fare. E poi c’è bisogno di tutti. Conta fare i 3 punti e vincere la partita assolutamente». Inter-news.it - Asllani: «Io e Calhanoglu? Sappiamo cosa fare! Qui solo per vincere» Leggi su Inter-news.it è intervenuto prima del fischio d’inizio di Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma al Tardini alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal centrocampista nerazzurro che oggi scende in campo dal 1? al fianco diUNPENSIERO – Kristjanparla così prima di Parma-Inter: «Come stiamo? Dobbiamo stare bene,di avere diverse assenze come tante altre squadre ma veniamo qui a Parma con la voglia di. Mancano poche partite, vogliamo portare a casa il campionato, quindi siamo qui e pensiamo. Io ein coppia? Facile giocare con un giocatore come Hakan al mio fianco, è la prima volta che giochiamo insieme ed è vero madobbiamo. E poi c’è bisogno di tutti. Contai 3 punti ela partita assolutamente».

Asllani: “Vincere qui per portare a casa il campionato. Io e Calha dal 1'? Vedrete che…”. Asllani a DAZN: "Facile giocare con Calhanoglu al mio fianco, vedrete cosa abbiamo preparato". Inter, Asllani: "Tolto un peso, leggo anche io certe cose. Calhanoglu...". Inzaghi: “Chi può giocare da regista! Asllani, Calhanoglu, Zielinski, Buchanan, Thuram…”. Inzaghi presenta Inter-Juventus e risponde a Motta: "Scudetto? Sappiamo i nostri obiettivi, ci sono squadre che hanno investito tanto". Inter, S.Inzaghi in conferenza: "Milan ottima squadra. Calhanoglu e Acerbi recuperati". Ne parlano su altre fonti

Calhanoglu e Asllani, ad aprile dualismo in regia già annunciato - Sapendo questo, è inevitabile pensare a un Asllani protagonista invece in campionato. Perché Calhanoglu non può giocarle tutte, né per tutti i minuti. Alternare i due registi tra le competizioni, per ... (inter-news.it)

Asllani supera Calhanoglu! La grande verità di Feyenoord-Inter - Kristjan Asllani ha giocato una delle sue migliori partite in Feyenoord-Inter. L’albanese fa meglio di Hakan Calhanoglu e ora sorgono dubbi sulle scelte delle prossime gare. CONFRONTO – Da una parte c ... (inter-news.it)

Feyenoord Inter, le parole di Asllani nel post gara: «La Champions è un obiettivo. Sappiamo di essere una squadra forte» - Feyenoord Inter, le dichiarazioni di Asllani nel post partita: «La Champions è un obiettivo. Sappiamo questo ... titolare oggi e poi sostituito da Calhanoglu a circa 10 minuti dalla fine ... (calcionews24.com)