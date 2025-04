Pace a Roma 100mila persone in corteo per il ‘No riarmo’ del M5S

100mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti che hanno preso parte al corteo organizzato a Roma dal Movimento 5 Stelle in favore della Pace. Una folla enorme di persone, appartenenti a tante altre sigle politiche e della società civile, hanno affollato le strade della capitale, in un serpentone che si è dispiegato da piazza Vittorio fino a via dei Fori Imperiali. Slogan contro la guerra, le politiche del riarmo, il governo Meloni e anche contro Carlo Calenda e Azione. Numerosi invece gli striscioni e le bandiere a sostegno della Pace.

