Fico su palco manifestazione M5s contro il riarmo | Oggi abbiamo deciso da che parte stare

Oggi abbiamo deciso da che parte stare, dalla parte dei cittadini, contro il riarmo e per la sanità e il welfare", così l'ex presidente della Camera Fico alla manifestazione contro il riarmo a Roma. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

