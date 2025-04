Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 5 aprile 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Doppio appuntamento oggi – venerdì 4sabato 5– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 133 e 134 instreaming.Mualla, sentendosi insultata dalle parole di Guzide, rivela agli Yenersoy che Oylum è incinta e, dopo una lite furiosa, torna all’albergo di Behram insieme alla propria famiglia.Oylum va dalla ginecologa per abortire ma poco prima dell’inizio dell’operazione irrompe Guzide in ambulatorio per fermarla. Cosa succederà?