Robert Trebor morto a 71 anni il divo di Hercules

anni l’attore Robert Trebor, star delle serie di successo Hercules-The Legendary Journeys e Xena: Principessa Guerriera. L’artista è deceduto per sepsi presso il Los Angeles Medical Center l’11 marzo, come ha riferito la moglie Deirdre Hennings.La morte di Robert Trober, star di Hercules e XenaL’attore Robert Trebor, star delle serie di successo degli anni ’90 Hercules e Xena: Principessa Guerriera, è morto all’età di 71 anni. L’artista è stato stroncato da una sepsi, ovvero una disfunzione causata da una risposta disregolata dell’organismo a un’infezione. Nel 2012 gli era stata infatti diagnosticata una leucemia, e aveva subito un trapianto di cellule staminali l’anno successivo. Secondo il suo necrologio, sarebbe stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery. A riportare la notizia del decesso, è stata la moglie Deirdre Hennings. Dilei.it - Robert Trebor, morto a 71 anni il divo di Hercules Leggi su Dilei.it Si è spento all’età di 71l’attore, star delle serie di successo-The Legendary Journeys e Xena: Principessa Guerriera. L’artista è deceduto per sepsi presso il Los Angeles Medical Center l’11 marzo, come ha riferito la moglie Deirdre Hennings.La morte diTrober, star die XenaL’attore, star delle serie di successo degli’90e Xena: Principessa Guerriera, èall’età di 71. L’artista è stato stroncato da una sepsi, ovvero una disfunzione causata da una risposta disregolata dell’organismo a un’infezione. Nel 2012 gli era stata infatti diagnosticata una leucemia, e aveva subito un trapianto di cellule staminali l’anno successivo. Secondo il suo necrologio, sarebbe stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery. A riportare la notizia del decesso, è stata la moglie Deirdre Hennings.

Robert Trebor, morto a 71 anni il divo di Hercules. È morto Robert Trebor, era Salmoneus nelle serie Hercules e Xena - Principessa guerriera: le cause della morte dell'attore. È morto Robert Trebor: addio al mitico alleato di Hercules e Xena nelle serie tv cult. Robert Trebor, morto l'attore della serie tv Hercules: stroncato da una sepsi. Morto Robert Trebor: Addio all’iconico Salmoneus di Hercules e Xena a 71 anni. Cinema in lutto, quanti film e quanti ruoli!. Ne parlano su altre fonti

È morto Robert Trebor, era Salmoneus nelle serie Hercules e Xena – Principessa guerriera: le cause della morte dell’attore - Robert Trebor aveva 71 anni. La morte è avvenuta lo scorso 11 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore dalla moglie ... (fanpage.it)

Robert Trebor, morto l'attore della serie tv "Hercules": stroncato da una sepsi - L'attore statunitense Robert Trebor, che ha interpretato l'intrigante mercante Salmoneo nella serie «Hercules» (1995-99) e nella serie gemella «Xena - ... (msn.com)

Gravissimo lutto nella televisione, è morto uno degli attori più amati: il triste annuncio arriva dalla moglie - Robert Trebor, noto per i suoi ruoli in "Hercules" e "Xena", è morto a 71 anni per sepsi, dopo una lunga lotta con la leucemia e complicazioni da un trapianto di cellule staminali ... (bigodino.it)