Cusano in via Marconi dopo mesi di code e attese torna il doppio senso

Marconi di Cusano Milanino torna al doppio senso di marcia. Dal 9 aprile sarà nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, ma solo per veicoli con massa inferiore a 75 quintali. La strada era stata chiusa nel giugno 2024 a seguito di criticità strutturali del ponte sul Seveso.

