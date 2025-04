E' partito da piazza Vittorio Emanuele, a, oggi 5 aprile 2025, il raduno dei manifestanti che parteciperanno alileuropeo promosso dal Movimento 5 stelle. Numerose le persone con bandiere del movimento cinque stelle, di rifondazione comunista e dell'Anpi. Diversi manifestanti sventolano le bandiere arcobaleno della pace, bandiere della Palestina o tricolori. Ilpartirà alle 14 per giungere a via dei fori imperiali dove è allestito il palcoL'articoloM5Sil. C’è unadel Pd proviene da Firenze Post.

Leggi su .com

.com - Roma: Corteo M5S contro il riarmo. C’è una delegazione del Pd

Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo: la diretta. Chi c’è: l’elenco degli ospiti.

Roma, il corteo M5S in centro contro il riarmo. In piazza la delegazione del Pd: «Qui per costruire un’Europa.

“No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video.

A Roma il corteo M5s per chiedere meno armi e più sanità.

Corteo contro il riarmo a Roma: percorso, orario, strade chiuse e linee degli autobus deviate.

M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa".