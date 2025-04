Tvzap.it - Sara Campanella, notizia choc dal carcere sul killer: cosa sta succedendo

Leggi su Tvzap.it

dalsulsta– «Ho trovato un ragazzo molto, molto provato». La descrizione di Stefano Argentino, reo confesso per la morte della 22enne, è in linea con le affermazioni della madre del giovane, Daniela Santoro, secondo la quale il figlio le avrebbe comunicato nei momenti successivi al femminicidio la volontà di suicidarsi. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul caso. ( dopo le foto)dalsulstaIl legale Stefano Andolina, che si occupa della sua difesa con la collega Rosa Campisi, si è recato ine ha ribadito come Argentino non abbia cambiato idea sul proposito di togliersi la vita: «Sta male, da quattro giorni non mangia e non beve, insiste nella propria volontà di voler morire», ha detto l’avvocato all’«Adnkronos».