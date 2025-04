Benevento Calcio progetto solidale con il Fatebenefratelli | tutti i dettagli

Benevento ha diffuso un comunicato nel quale ha illustrato tutti i dettagli dell’iniziativa solidale che consentirà di devolvere 2€ per ogni uovo o colomba ufficiale del club giallorosso vendute al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Nella nota tutti i dettagli su dove acquistare i prodotti inerenti l’iniziativa: “In occasione – si legge nella nota – delle festività pasquali, il Benevento Calcio promuove un’iniziativa solidale che unisce la tradizione dolciaria alla generosità. Un gesto concreto per sostenere il Reparto di . È infatti possibile acquistare la Colomba Pasquale e l’Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio, prodotti simbolo della squadra che rappresentano il forte legame con la comunità e il territorio. Anteprima24.it - Benevento Calcio, progetto solidale con il “Fatebenefratelli”: tutti i dettagli Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’annuncio dei giorni scorsi, ilha diffuso un comunicato nel quale ha illustratodell’iniziativache consentirà di devolvere 2€ per ogni uovo o colomba ufficiale del club giallorosso vendute al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedaledi. Nella notasu dove acquistare i prodotti inerenti l’iniziativa: “In occasione – si legge nella nota – delle festività pasquali, ilpromuove un’iniziativache unisce la tradizione dolciaria alla generosità. Un gesto concreto per sostenere il Reparto di . È infatti possibile acquistare la Colomba Pasquale e l’Uovo di Pasqua Ufficiali del, prodotti simbolo della squadra che rappresentano il forte legame con la comunità e il territorio.

Benevento Calcio, progetto solidale con il "Fatebenefratelli": tutti i dettagli. CONOSCIAMO BENEVENTO: LA QUINTA TAPPA AD APICE TRA SPORT, TERRITORIO E SOLIDARIETÀ. Il Benevento Calcio fa tappa ad Apice per il progetto "ConosciAMO Benevento". Il Benevento vince con la solidarietà. La storia del "video" della solidarietà. Strega, l'indifferenza sta prendendo il posto delle critiche: la società deve fare subito chiarezza sul futuro. Ne parlano su altre fonti

Apice, presentato il progetto della Colomba e dell'Uovo Pasquale. LE FOTO - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

"ConosciAMO BENEVENTO" fa tappa ad Apice - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Spazio Conad e Benevento Calcio insieme per la solidarietà: uovo di Pasqua per i bambini del Fatebenefratelli - Spazio Conad Benevento è fiero di essere partner del progetto “conosciAMO BENEVENTO”, promosso dal Benevento Calcio in collaborazione con la Pasticceria Martuccio e l’Istituto Comprensivo Statale “E. (ntr24.tv)