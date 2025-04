Iodonna.it - Caramello o cannella? Cognac o peanut butter? Oppure cioccolato fondente e caffé... Tutte le sfumature must della borsa in suede per l'estate

Sono l’item numero uno da sfoggiare ai festival musicali stile Glastonbury e Coachella, ma anche per elevare i look di ogni giorno con un twist hippie chic. Le borse in camoscio si rinnovano per l’2025 in silhouette inedite e materiali ultra soft di ultima generazione. E diventano ufficialmente le nuove reginestagione calda. Primavera-2025: 10 tendenze dalle sfilate X Infatti, il loro fascino versatile adatto ale temperature, diventa ancora più vincente nelle nuove colorazioni di tendenza.