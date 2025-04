Rita De Crescenzo | Sto pensando di fare politica La tiktoker alla manifestazione del M5s

alla manifestazione contro il riarmo in programma oggi sabato 5 aprile e promossa dal Movimento 5 stelle c'è anche Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana è scesa in piazza per far sentire la sua voce: "Io sono qui come donna, come mamma e per lo stop alle armi". Rita De Crescenzo, famosa per essere stata . L'articolo Rita De Crescenzo: "Sto pensando di fare politica". La tiktoker alla manifestazione del M5s è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

