Oasport.it - F1, GP Giappone 2025: le McLaren favorite su Verstappen. Per la Ferrari obiettivo gara solida, con il sogno del podio

Leggi su Oasport.it

Alle ore 7:00 italiane di domenica 6 aprile, scatterà il Gran Premio del, terzo atto del Mondialedi Formula 1. Sarà Maxa partire dalla pole position, ma è difficile considerare l’olandese il reale favorito per lanipponica.Nelle qualifiche odierne, l’olandese è stato autore di un’autentica magia, figlia del suo talento e della sua indomita voglia di primeggiare. Il quattro volte Campione del Mondo ha viepiù dimostrato di essere il miglior pilota del Circus, portando la propria Red Bull davanti alle due, seppur per una questione di millesimi.Sono però Lando Norris e Oscar Piastri i più accreditati per il successo. Un conto è andare oltre il mezzo meccanico sul giro secco, un altro è farlo sul long-run, dove è decisamente più complicato sovvertire i valori in campo.