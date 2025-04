Formazioni ufficiali Parma Inter | le scelte di Chivu e Inzaghi

Formazioni ufficiali Parma Inter: le scelte di Chivu e Inzaghi per la gara di Serie A

Prima del ritorno della Champions League, per gli uomini di Simone Inzaghi è tempo di fare tappa a Parma. Sul tragitto dei nerazzurri una curva insidiosa da gestire con bravura per evitare traumi di qualsiasi tipo. Per questo motivo Simone Inzaghi, al netto delle assenze e della squalifica di Barella, limiterà al minimo le rotazioni

Formazioni ufficiali Parma Inter, ecco i calciatori scelti da Chivu e Inzaghi.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Hernani, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Bernabé, Ondreijka, Lovik, Hainaut, Camara, Djuric, Pellegrino, Leoni, Haj Mohamed

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

