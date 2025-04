Cade con la moto durante una gara | giovane soccorso al crossodromo di Terranuova

Intervento d'emergenza oggi alle 12:30 al crossodromo "Il Tasso", in località Borro del Tasso, a seguito di una caduta da motociclo che ha coinvolto un giovane pilota di 26 anni.Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi: l'Automedica del Valdarno, un'ambulanza della Misericordia di Montevarchi e l'elisoccorso Pegaso 1. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, il 26enne è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Careggi, a Firenze.Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il giovane, secondo quanto riferito dai soccorritori, era cosciente al momento del trasferimento.L'articolo Cade con la moto durante una gara: giovane soccorso al crossodromo di Terranuova proviene da Arezzo News.

