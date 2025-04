SpaceX mega contratto da 59 miliardi di dollari per usare i razzi di Musk

Quotidiano.net - SpaceX, mega contratto da 5,9 miliardi di dollari per usare i razzi di Musk

Roma, 5 aprile 2025 - La collaborazione con Trump non significa persolo la Tesla in picchiata, ma anche unmultimiliardario dal governo degli Stati Uniti per. Per la società spaziale diarriva unda 5,9dinell'ambito del programma National Security Space Launch. ELONAD TESLA La United States Space Force (Ussf) ha reso noto cheutilizzerà i suoiper lanciare satelliti militari nello spazio. Manon ha fatto man bassa, infatti aarriveranno contratti per il valore di 5.923.580.297 di, mentre alla United Launch Services (United Launch Alliance ULA è una società che progetta, assembla, vende e lancia, una joint venture tra Boeing Defense, Space & Security e Lockheed Martin Space) 5.366.