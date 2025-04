Gangs of Milano e un sesto episodio da cinema

sesto episodio delle nuove storie del Blocco fa storia a sé, e ci riporta il personaggio interpretato da Salmo. Ce ne parla proprio lui, insieme al regista Ciro Visco. Capita nelle serie, soprattutto quelle di lunga durata, che ci siano dei momenti a sé, fuori dal corso principale del racconto. Capitava sovente con le serie di lunga durata, con gli X-Files o Buffy della situazione, o di recente con il terzo episodio della prima stagione di The Last of Us, per esempio. Lo ha fatto anche Gangs of Milano per riportare in scena il personaggio di Snake conosciuto in Blocco 181 di cui la serie è di fatto la seconda stagione. Un episodio monografico, che ci riporta nel mondo del personaggio mettendolo in scena con tono e atmosfere proprie, .

