Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio laha un ente code per incidente in entrambe le direzioni altezza campo di carne sulla Pontina code per traffico altezza Castelno direzionepossiamo ci sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico rallenta in carreggiata esterna tra Laurentina e diramazioneSud mentre interna troviamo delle cose tra Casilina Ardeatina sull'Aurelia code per incidente altezza Palidoro verso Civitavecchia rallentamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia infine gli eventi nella capitale prosegui fino a domenica l'edizione primaverile di Romics il festival del fumetto alla fiera dipossibile rallentamenti sulla Portuense e sullaFiumicino per chi si sposta con il trasporto pubblico per l'evento sono stati attivati i treni straordinari sulla linea fl1 traTuscolana e Fiumicino aeroporto maggiori informazioni sono disponibili sull'app di Astral infomobilità da Gaia Marina e asse in pubblica è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.