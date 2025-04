Iltempo.it - Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale per garantire più sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "In questo momento, sull'amministrazione della giustizia, sull'amministrazione dellae sul contrasto all'immigrazione clandestina, non credo basti l'ottimo lavoro ordinario che stiamo facendo" ma "credo che da questo congresso debba uscire la richiesta di un lavoro straordinario sulla, che soltanto Matteotornando alpotrà fare. Quindi credo che questo congresso debba chiedere ail sacrificio di chiedere nuovamente per laquella posizione. Matteo pensaci perché credo che qui su questo siano tutti d'accordo". Lo ha detto Riccardo, capogruppoalla Camera e segretario del partito in Piemonte, intervenendo al Congresso in corso a Firenze, evidenziando che il leader del Carroccio, "uscito indenne da un processo ingiusto", è "il miglior garante delladel nostro Paese".