Convocati Juve per la Roma riecco Cambiaso e Douglas Luiz! C’è un nuovo forfait | in cinque salteranno il match dell’Olimpico La lista completa

JuventusNews24

Convocati Juve per la Roma, Tudor ha stilato i Convocati per la sfida di campionato all'Olimpico: tutta la lista e i giocatori presenti

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i Convocati per il match di domani contro la Roma, valido per la 31ª giornata di Serie A. Tudor avrà quasi tutto il gruppo a disposizione con il recupero di Cambiaso e Douglas Luiz mentre non ci sarà Gatti che si aggiunge ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Assente anche Perin, al suo posto dalla Next Gen, Daffara.

? La lista dei Convocati da mister Igor Tudor per la gara di domani ?? #RomaJuve

Powered by Azimut pic.twitter.com/ioN4gaHhIf

— JuventusFC (@Juventusfc) April 5, 2025

Convocati Juve

2 Alberto
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Gonzalez
12 Veiga
15 Kalulu
16 McKennie
19 Thuram
20 Kolo Muani
22 Weah
23 Pinsoglio
26 Douglas Luiz
27 Cambiaso
29 Di Gregorio
37 Savona
38 Daffara
40 Rouhi
51 Mbangula

