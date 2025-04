Iltempo.it - "Sindrome dell'invasione barbarica", Crepet: cosa c'è dietro i casi di Trento e Messina

Il 19enne che haha accoltellato a morte il padre che maltrattava la madre, e ancora il femminicidio die quello di Roma. Dalla cronaca arrivano notizie inquietanti sui giovani e sui rapporti che hanno in famiglia e con la società.sta succedendo? Paolone parla in un'intervista al Corriere del Trentino: "Mi preoccupa in generale questa ondata che attraversa l'Italia; poi le storie singole, le cronache, vanno lasciate a chi indaga e ai criminologi. Quello che mi fa spavento è questa che non so se si possa definire recrudescenza, dal punto di vista statistico, però è impressionante che in quattro giorni il coltello sia 'volato' da, passando per l'Umbria. Siamo davanti alle nuove 'invasioni barbariche'", osserva lo psichiatra. In che senso siamo alle "nuove invasioni barbariche"?spiega: "Quando non hai futuro hai solo presente, e il presente può essere drammatico.