Tempesta d’amore trame settimanali dal 7 all’11 aprile | arriva Vincent new entry della 20ma stagione

Tempesta d'amore in onda dal 7 all'11 aprile? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano nuove puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Con l'inizio della 20° stagione nuove trame (e nuovi ingressi) si delineano all'orizzonte, pronte a conquistare il cuore dei tantissimi fans. L'arrivo di Vincent Ritter sarà l'ultimo tassello per completare il terzetto protagonista della nuova stagione.Tempesta d'amore, anticipazioni all'11 aprile 2025La soap tedesca ambientata al Fürstenhof, che lunedì 7 aprile inaugurerà la sua 20° stagione, promette molti colpi di scena. Chi troveremo al centro dei riflettori in questo nuovo capitolo? Fin dalle prime puntate di questo nuovo capitolo avremmo modo di conoscere alcuni dei protagonisti che saranno destinati ad assumere un ruolo di rilievo.

Tempesta d’amore, trame settimanali dal 7 all’11 aprile: arriva Vincent, new entry della 20ma stagione - Anticipazioni Tempesta d'amore: arriva Vincent. Ecco cosa accadrà negli episodi in onda su Rete 4 dal 7 all'11 aprile in Sturm der Liebe. (superguidatv.it)

