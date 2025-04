Atp Bucarest e Marrakech | doppia finale Cobolli e Darderi

Cobolli vola in finale al Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest (ATP 250 – 596.035 euro di montepremi). Il tennista azzurro, numero 45 del ranking, si è imposto in semifinale contro il bosniaco Damir Dzumhur in due set col punteggio di 6-3 6-0, un successo che qualifica l’italiano per la seconda finale in carriera sul circuito Atp. And then there were two. ?#TiriacOpen pic.twitter.com/qMJ6T74vgK— ATP Tour (@atptour) April 5, 2025Darderi approda in finaleDopo il titolo vinto a Cordoba l’anno scorso, Luciano Darderi torna in finale in un torneo Atp. Il 23enne azzurro, numero 57 del mondo, è il finalista più giovane dal 2017 al Grand Prix Hassan II, l’ATP 250 sulla terra battuta del Royale Tennis Club di Marrakech, in Marocco. In semifinale Darderi ha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 del ranking. Lapresse.it - Atp Bucarest e Marrakech: doppia finale Cobolli e Darderi Leggi su Lapresse.it Flaviovola inal Tiriac Open presented by UniCredit Bank di(ATP 250 – 596.035 euro di montepremi). Il tennista azzurro, numero 45 del ranking, si è imposto in semicontro il bosniaco Damir Dzumhur in due set col punteggio di 6-3 6-0, un successo che qualifica l’italiano per la secondain carriera sul circuito Atp. And then there were two. ?#TiriacOpen pic.twitter.com/qMJ6T74vgK— ATP Tour (@atptour) April 5, 2025approda inDopo il titolo vinto a Cordoba l’anno scorso, Lucianotorna inin un torneo Atp. Il 23enne azzurro, numero 57 del mondo, è il finalista più giovane dal 2017 al Grand Prix Hassan II, l’ATP 250 sulla terra battuta del Royale Tennis Club di, in Marocco. In semiha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 del ranking.

