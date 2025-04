Allerta meteo per vento forte Grosseto-San Donato Tavarnelle rinviata

Grosseto, 5 aprile 2025 – A causa della Allerta meteo per vento forte diramata dalla sala operativa della Protezione civile regionale, la partita Grosseto-San Donato Tavarnelle è stata rinviata a martedì 8 aprile alle 18:30. Il sindaco Vivarelli Colonna ha fatto sapere sui social che la partita del Grosseto calcio è stata rimandata “considerate le prescrizioni legate all’agibilità dell’impianto Zecchini”. “Si tratta di una limitazione, quella dello stadio – ha proseguito il primo cittadino – su cui il Comune sta già lavorando e che sarà risolta, come spiegato anche di recente, prima dell’inizio della prossima stagione sportiva”. Lanazione.it - Allerta meteo per vento forte, Grosseto-San Donato Tavarnelle rinviata Leggi su Lanazione.it , 5 aprile 2025 – A causa dellaperdiramata dalla sala operativa della Protezione civile regionale, la partita-Sanè stataa martedì 8 aprile alle 18:30. Il sindaco Vivarelli Colonna ha fatto sapere sui social che la partita delcalcio è stata rimandata “considerate le prescrizioni legate all’agibilità dell’impianto Zecchini”. “Si tratta di una limitazione, quella dello stadio – ha proseguito il primo cittadino – su cui il Comune sta già lavorando e che sarà risolta, come spiegato anche di recente, prima dell’inizio della prossima stagione sportiva”.

