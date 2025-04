A rischio 1200 posti di lavoro nel sociale in Campania

Campania, insieme alle centrali cooperative Legacoopsociali, Confcooperative Federsolidarietà e AGCI Imprese Sociali Campania. "Lunedì – informa una nota – partirà la richiesta di un incontro urgente al prefetto di Napoli Michele Di Bari al fine di avviare un tavolo di discussione su un tema che preoccupa enormemente per le gravissime ricadute che si prefigurano sui territori. Nella sola Campania, oltre 1.200 operatori sociosanitari rischia di perdere il posto di lavoro a partire da luglio 2025, a causa della loro esclusione dalle prestazioni previste nel nuovo avviso INPS.

