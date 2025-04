Bianchini | Dopo la Juve Osimhen salì sul tetto del bus ho provato a dire che non era il caso

Bianchini, responsabile marketing del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Ipe Business School, in cui ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla sua esperienza in azzurroUn aneddoto che ti viene in mente nella tua vita napoletana.«Di aneddoti ce ne sono giornalieri: quello che ti racconto che più mi è rimasto nel cuore è stato sicuramente Juventus-Napoli l'anno scudetto, 0-1 Raspadori al 90º. Partiamo in aereo, arriviamo a Capodichino: non so, ci sono stati 10.000 persone, non lo so quante persone c'erano, ci abbiamo messo tipo 3-4 ore da Capodichino al centro sportivo, con centinaia di motorini che ci inseguivano dietro, che sono anche nel film fra l'altro. Quando ho rivisto la colonna sonora del film con Geolier, che è tutta ripresa dal pullman, cioè ti dico mi è sembrato di vivere un film, ma in realtà l'ho vissuta veramente perché ero proprio dentro quel pullman.

