Lortica.it - Sulla situazione sanitaria ed ambientale a San Zeno, “Nessun Dorma”….

Leggi su Lortica.it

Occorre tenere alta l’attenzione e la tensione sui piani di AISA SpA – concertati di comune accordo con il centrodestra aretino ed il centrosinistra toscano – per triplicare, nella sostanza, la capacità di incenerimento di rifiuti urbani ed assimilati del proprio mega-impianto a San: infatti, sembra che sia calata una cappa di silenzio sul procedimento autorizzativo (P.A.U.R.) depositato in Regione, mentre noi – al contrario – dobbiamo insistere nel far monitorare a chi di dovere laeddi tutta l’area di che trattasi, sempre più compromesse dalle oltre dieci industrie insalubri di prima classe ivi presenti.Allora, per gli smemorati de-noantri, non si rammenta solo l’ormai conosciutissima indagine epidemiologica Life HIA21 del 2011-2014,quale è ridondante tornare sopra – proprio incentrata sull’inceneritore di Sane dalla quale sono emerse gravi criticità per diverse patologie, con mortalità/ricoveri in eccesso statisticamente significativo – ma anche una banale analisi di alcuni dati dell’Agenzia Regionale Sanità (A.