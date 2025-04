Elon Musk interviene al Congresso della Lega | cosa ha detto

Elon Musk, a sorpresa, interviene al Congresso federale della Lega, in corso a Firenze. Il numero uno di X ha parlato in videocolLegamento con l'assemblea riunita alla Fortezza da Basso. Ad annunciarlo sul palco è stato Matteo Salvini che ha chiesto alla platea un applauso. "E' difficile ridurre la burocrazia, siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata su sito web e su X, veniamo accusati di qualsiasi cosa, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente", ha detto Musk, aggiungendo. "Chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione fascista". Quotidiano.net - Elon Musk interviene al Congresso della Lega: cosa ha detto Leggi su Quotidiano.net Firenze, 5 aprile 2025 -, a sorpresa,alfederale, in corso a Firenze. Il numero uno di X ha parlato in videocolmento con l'assemblea riunita alla Fortezza da Basso. Ad annunciarlo sul palco è stato Matteo Salvini che ha chiesto alla platea un applauso. "E' difficile ridurre la burocrazia, siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata su sito web e su X, veniamo accusati di qualsiasi, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente", ha, aggiungendo. "Chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione fascista".

Elon Musk interviene al Congresso della Lega: cosa ha detto. Musk a sorpresa al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro, è il consiglio che ho dato a Trump. Confi. Musk interviene in videocollegamento al congresso di Afd: "La migliore speranza per la Germania". Il ruolo di Musk nelle elezioni in Germania e il suo rapporto con Afd. Perché Musk ha detto che la difesa ucraina dipende da Starlink. Elon Musk: Nessun piano del governo per usare Doge Coin. Ne parlano su altre fonti

Elon Musk interviene al Congresso della Lega: cosa ha detto - "Chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione fascista" ... (msn.com)

Musk a sorpresa al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro, è il consiglio che ho dato a Trump. Confido in alleanza Usa-Ue» - Con una carrellata di foto di Matteo Salvini, con gli elettori e alleati stranieri in vari comizi o al raduno di Pontida, è cominciato il congresso federale della Lega alla fortezza da ... (msn.com)

Musk lascia la Casa Bianca: "Elon rimarrà un consigliere di Trump" - A due mesi e mezzo dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e dal suo arrivo a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), Musk fa un passo indietro ... (today.it)