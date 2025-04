Il Como ribalta il Monza e vede la salvezza

Monza - Importante colpo in ottica salvezza per il Como, che passa per 3-1 allo U-Power Stadium nel derby contro il Monza: decidono le reti di Ikoné, Diao e Vojvoda in risposta all'iniziale vantaggio di Dany Mota. La formazione lariana prova Ilgiornaleditalia.it - Il Como ribalta il Monza e vede la salvezza Leggi su Ilgiornaleditalia.it Brianzoli avanti con Dany Mota, poi i lariani vincono 3-1- Importante colpo in otticaper il, che passa per 3-1 allo U-Power Stadium nel derby contro il: decidono le reti di Ikoné, Diao e Vojvoda in risposta all'iniziale vantaggio di Dany Mota. La formazione lariana prova

Il Como ribalta il Monza e vede la salvezza. Il Como ribalta il Monza 3-1: non basta il vantaggio di Mota. Serie A, Mota illude, poi il Como la ribalta. Monza con un piede e mezzo in B. Il Como ribalta il Monza, derby lombardo ai lariani: brianzoli quasi in Serie B. Calcio Live Tracker: in campo Monza-Como (1-2), stasera impegnate Milan e Inter, Musiala ko. SERIE A – Colpo del Como in casa del Monza: 3-1 e salvezza più vicina. Ne parlano su altre fonti

Il Como ribalta il Monza 3-1: non basta il vantaggio di Mota - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

SERIE A – Colpo del Como in casa del Monza: 3-1 e salvezza più vicina - Il Como torna alla vittoria dopo 4 gare e vede la salvezza sempre più vicina. Il Monza a un passo dalla retrocessione ... (fcinter1908.it)